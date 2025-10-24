Quantcast
Ορμπάν: Η Ουγγαρία αναζητά τρόπους για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών - Real.gr
real player

Ορμπάν: Η Ουγγαρία αναζητά τρόπους για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών

13:30, 24/10/2025
Ορμπάν: Η Ουγγαρία αναζητά τρόπους για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ουγγαρία προσπαθεί να βρει τρόπο να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν χωρίς να αναφερθεί λεπτομερώς, αλλά χωρίς και να αφήσει να εννοηθεί ότι σχεδιάζει να αγνοήσει τους περιορισμούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στενός σύμμαχος του Ούγγρου ηγέτη, επέβαλε την Τετάρτη κυρώσεις στη Ρωσία για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του, στοχοθετώντας τις εταιρείες Lukoil και Rosneft καθώς προσπαθεί να ασκήσει πιέσεις στη Μόσχα για να συμφωνήσει σε εκεχειρία στην Ουκρανία.

Η απόφαση του Τραμπ προκάλεσε ραγδαία άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και ερωτηματικά για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία-τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ αφού εξασφάλισαν εξαιρέσεις από τους περιορισμούς της ΕΕ.

Ο Ορμπάν δήλωσε ότι έχει επικοινωνήσει με την ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL σχετικά με τις κυρώσεις.

Σε συνέντευξή του στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό Kossuth ο Ορμπάν δήλωσε: “προσπαθούμε να προσπεράσουμε αυτές τις κυρώσεις”.

Τα διυλιστήρια της MOL στην Ουγγαρία και στη Σλοβακία, με συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας 14,2 εκατομμυρίων τόνων αργού πετρελαίου ετησίως, εξαρτώνται από το ρωσικό αργό που μεταφέρεται μέσω του αγωγού Ντρούζμπα.

Η μονάδα της MOL στη Σλοβακία, η Slovnaft, ανακοίνωσε χθες ότι αναλύει τις πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία της από τις αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ αργότερα μέσα στον Νοέμβριο.

Τον περασμένο χρόνο η MOL αντιμετώπισε προβλήματα με τις παραδόσεις όταν η Ουκρανία επέβαλε κυρώσεις στην Lukoil.

Η εταιρεία συνήψε συμφωνίες για να αποκτήσει την κυριότητα των επηρεαζόμενων ποσοτήτων αργού πετρελαίου στα σύνορα Λευκορωσίας-Ουκρανίας, προκειμένου να διατηρήσει τη ροή των παραδόσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια ο Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη – ΥΠΕΘΑ: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του μνημείου

Αγνωστος Στρατιώτης: Στα δικαστήρια ο Δούκας για την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη – ΥΠΕΘΑ: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του μνημείου

12:41 24/10
Βουλή: Καυγάς Πολάκη - Γεωργιάδη για δικαστήρια, «Φραπέ» και δαπάνες υγείας

Βουλή: Καυγάς Πολάκη - Γεωργιάδη για δικαστήρια, «Φραπέ» και δαπάνες υγείας

12:20 24/10
ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι 12 από τους συλληφθέντες - Τι ισχυρίστηκε η έγκυος

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι 12 από τους συλληφθέντες - Τι ισχυρίστηκε η έγκυος

13:00 24/10
Τραπέζια με ακτίνες Χ, high-tech γυαλιά, «πειραγμένες μάρκες» και το NBA: Στημένοι αγώνες και παράνομος τζόγος με κέρδη εκατομμυρίων

Τραπέζια με ακτίνες Χ, high-tech γυαλιά, «πειραγμένες μάρκες» και το NBA: Στημένοι αγώνες και παράνομος τζόγος με κέρδη εκατομμυρίων

12:09 24/10
Mπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου - Η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy προτιμητέος επενδυτής

Mπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου - Η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy προτιμητέος επενδυτής

09:48 24/10
Στη φυλακή ο 24χρονος που μαχαίρωσε 37χρονο έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι

Στη φυλακή ο 24χρονος που μαχαίρωσε 37χρονο έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι

13:31 24/10
Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις στο North Evia Pass - Αναλυτικά η διαδικασία

Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις στο North Evia Pass - Αναλυτικά η διαδικασία

10:57 24/10
Γωγώ Τσαμπά: Πήγε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα - Τι συνέβη - ΒΙΝΤΕΟ

Γωγώ Τσαμπά: Πήγε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα - Τι συνέβη - ΒΙΝΤΕΟ

11:36 24/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved