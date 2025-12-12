Quantcast
Ορμπάν: Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται για την «παράνομη» κίνηση της ΕΕ σχετικά με το πάγωμα ρωσικών περιουσιακών στοιχείων - Real.gr
real player

Ορμπάν: Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται για την «παράνομη» κίνηση της ΕΕ σχετικά με το πάγωμα ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

10:15, 12/12/2025
Ορμπάν: Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται για την «παράνομη» κίνηση της ΕΕ σχετικά με το πάγωμα ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της "παράνομης" --όπως την χαρακτήρισε--κίνησης, που σχεδιάζουν οι κυβερνήσεις της ΕΕ για πάγωμα επ' αόριστον ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με τη μέθοδο της ψηφοφορίας με ενισχυμένη πλειοψηφία, έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν στη σελίδα του στο Facebook.

“Οι Βρυξέλλες θα διαβούν σήμερα τον Ρουβίκωνα με την έναρξη της διαδικασίας γραπτής ψηφοφορίας, η οποία θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ΕΕ. Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της απόφασης και θα κάνει ό,τι μπορεί για να επαναφέρει μια νόμιμη κατάσταση”.

Μια συμφωνία για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επ’ αόριστον θα απομάκρυνε τους κινδύνους για το σχέδιο να χρησιμοποιηθούν αυτά για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς οι φίλα προσκείμενες στη Μόσχα Ουγγαρία και Σλοβακία δεν θα είχαν πλέον τη δυνατότητα να ασκούν κάθε έξι μήνες βέτο στην παράταση του παγώματος, όπως συμβαίνει σήμερα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ

Μ. Λαζαρίδης: Καθιστώ υπεύθυνη την Κωνσταντοπούλου αν πάθει κάτι βουλευτής της ΝΔ

09:47 12/12
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

09:31 12/12
Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

08:22 12/12
Φοινικούντα: Τα 7 τηλεφωνήματα που οδήγησαν στη σύλληψη ανιψιού και επιχειρηματία - Οι αποκαλύψεις του 22χρονου

Φοινικούντα: Τα 7 τηλεφωνήματα που οδήγησαν στη σύλληψη ανιψιού και επιχειρηματία - Οι αποκαλύψεις του 22χρονου

07:53 12/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Το «κλειδί» πίσω από τους πρώτους αριθμούς: Λύνεται το αιώνιο μαθηματικό μυστήριο σύμφωνα με νέα μελέτη

Το «κλειδί» πίσω από τους πρώτους αριθμούς: Λύνεται το αιώνιο μαθηματικό μυστήριο σύμφωνα με νέα μελέτη

18:30 10/12
Μπέσσυ Μάλφα: Η αποκάλυψη για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

Μπέσσυ Μάλφα: Η αποκάλυψη για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση

08:30 12/12
Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

Το επικίνδυνο λάθος που κάνουμε όλοι τα Χριστούγεννα με τα λαμπιόνια

09:30 12/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved