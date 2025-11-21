Quantcast
Ορμπάν: «Κρίσιμες» οι δύο-τρεις προσεχείς εβδομάδες για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ - Real.gr
real player

Ορμπάν: «Κρίσιμες» οι δύο-τρεις προσεχείς εβδομάδες για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

14:15, 21/11/2025
Ορμπάν: «Κρίσιμες» οι δύο-τρεις προσεχείς εβδομάδες για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν χαρακτήρισε σήμερα «κρίσιμες» τις δύο ή τρεις προσεχείς εβδομάδες για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία στην εβδομαδιαία ομιλία του στο εθνικό δίκτυο ραδιοφωνίας της Ουγγαρίας.

«Το ειρηνευτικό αυτό σχέδιο περιλαμβάνει προτάσεις πάνω στις οποίες Ρώσοι και Αμερικανοί έχουν ήδη διεξαγάγει προκαταρκτικές συζητήσεις. Βρισκόμαστε, πιστεύω, σε μια στιγμή αποφασιστικής σημασίας: οι δύο ή τρεις προσεχείς εβδομάδες θα είναι κρίσιμες», σημείωσε ο φιλικά προσκείμενος και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν Ούγγρος πρωθυπουργός.

«Κάτι θα αρχίσει να διαμορφώνεται», πρόσθεσε.

Το σχέδιο 28 σημείων που παρουσίασαν οι ΗΠΑ προβλέπει κυρίως την παραχώρηση από το Κίεβο στη Ρωσία των περιφερειών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, και την επανένταξη της Ρωσίας στην G8.

Ο Ορμπάν σημείωσε επίσης ότι «η συνάντηση κορυφής της Βουδαπέστης για την ειρήνη πλησιάζει», αναφερόμενος στην πρόταση τον Οκτώβριο του Ντόναλντ Τραμπ για συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του στην ουγγρική πρωτεύουσα για να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ είχε τελικά αναβάλει επ’αόριστον τη συνάντηση αυτή, λέγοντας ότι δεν θέλει συνομιλίες «για το τίποτα».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

16:15 21/11
Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

16:11 21/11
Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

16:02 21/11
Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

16:00 21/11
Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

15:45 21/11
Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

15:37 21/11
Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

15:33 21/11
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

15:30 21/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved