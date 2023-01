Οργή Άγκυρας για το βιβλίο Πομπέο: «Ήθελα να σπάσω την πόρτα του Ερντογάν, προβληματικές οι σχέσεις με την Τουρκία»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί την Τουρκία το βιβλίο του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με τίτλο «Never Give an Inch: Fighting for the America I Love» («Ποτέ μην δώσεις ούτε μια ίντσα: Παλεύοντας για την Αμερική που αγαπώ») στο οποίο αναδεικνύεται η βαθιά δυσπιστία στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας ενώ γίνονται αναφορές στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.