Oργή Ερντογάν για τις δηλώσεις Σολτς: Η Γερμανία να επιστρέψει στην ουδετερότητα όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο που δημοσιεύει τη σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επαφής τους συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας αλλά και περιφερειακά θέματα.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Όλαφ Σολτς είχε δηλώσει αναφερόμενος στην Τουρκία ότι «δεν νοείται κράτη- μέλη της συμμαχίας να αμφισβητούν την εθνική κυριαρχία άλλης χώρας του ΝΑΤΟ».

Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης είχε σημειώσει ότι «είναι πραγματικά κρίμα ο κ. Ερντογάν να μην βλέπει ότι βαδίζει σε αδιέξοδο, όταν δηλητηριάζει το λαό του με ψέματα κατά της Ελλάδας, γιατί οι γείτονες και οι εταίροι μας γνωρίζουν ότι τα ελληνικά νησιά δεν απειλούν κανέναν».

#BREAKING Ankara expects Germany to return to its neutral stance on Türkiye-Greece relations, President Erdogan tells Chancellor Scholz over phone pic.twitter.com/VZGOlYxn5S