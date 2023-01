Οργή και εκνευρισμός στην Τουρκία για τον Economist

«Ξανά τα ίδια: Ο Economist ανακυκλώνει την απεικόνιση της Τουρκίας ως πνευματικά τεμπέλικης, βαρετής και σκόπιμα αδαούς. Φαίνεται ότι αισθάνονται υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν το τέλος της τουρκικής δημοκρατίας μέσα από κλισέ, παραπληροφόρηση και κραυγαλέα προπαγάνδα».

Here we go again! The Economist recycles its intellectually lazy, dull, and purposefully ignorant depiction of Türkiye. It seems like they feel obligated to announce the end of Turkish democracy through regurgitating cliches, misinformation and blatant propaganda.