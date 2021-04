Οργή Ντράγκι κατά Ερντογάν: Είναι δικτάτορας, ταπείνωσε την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με αυτούς τους δικτάτορες, ας τους αποκαλέσουμε έτσι, πρέπει να είμαστε σαφείς:

Να εκφράζουμε τις διαφορετικές μας απόψεις αλλά να καταφέρνουμε να συνεργαζόμαστε υπέρ των χωρών μας».

Η Τουρκία κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη στην Άγκυρα Μάσιμο Γκαϊάνι για εξηγήσεις, μετά το σχόλιο του Μάριο Ντράγκι.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε σήμερα πως η Άγκυρα καταδικάζει έντονα τα "προσβλητικά" σχόλια του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι, ο οποίος κατηγόρησε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι εξευτέλισε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη διάρκεια επίσκεψης στην Άγκυρα προχθές, την Τρίτη, χαρακτηρίζοντάς τον "δικτάτορα".

Συγκεκριμένα απάντησε με μια οργισμένη ανάρτηση στο Twitter γράφοντας «Καταδικάζουμε απερίφραστα την απαράδεκτη, λαϊκίστικη ρητορική του διορισμένου Ιταλού πρωθυπουργού και τα άσχημα σχόλια που έκανε για τον εκλεγμένο πρόεδρό μας».

