Οργή στην Τουρκία: «Ερντογάν παραιτήσου» φωνάζει ο κόσμος στους δρόμους για την οικονομική κρίση - Bίντεο

Αμέσως υπήρξε αστυνομική παρέμβαση με τους πολίτες να συνεχίζουν τη διαμαρτυρία στους συνοικιακούς δρόμους, ενώ κάτοικοι βγήκαν στα παράθυρα χτυπώντας τα κατσαρολάκια τους συμμετέχοντας.

Κραχ στην Τουρκία: Με δελτίο αγοράζουν λάδι, καφέ και ζάχαρη

Η τουρκική λίρα κατέγραψε βουτιά 15% σήμερα, στη δεύτερη χειρότερη επίδοση που έχει καταγράψει ποτέ, αφού ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υπεραμύνθηκε των πρόσφατων μεγάλων μειώσεων επιτοκίων και δεσμεύθηκε να κερδίσει τον «πόλεμο οικονομικής ανεξαρτησίας», παρά τις εκτεταμένες επικρίσεις και τις εκκλήσεις για αλλαγή πλεύσης.

Το τουρκικό νόμισμα κατακρημνίστηκε έως τις 13,45 λίρες έναντι του δολαρίου, μετά από αλλεπάλληλα πτωτικά ρεκόρ στις τελευταίες 11 συνεδριάσεις. Φέτος έχει χάσει το 45% της αξίας του, συμπεριλαμβανομένης της βουτιάς σχεδόν κατά 26% από την αρχή της περασμένης εβδομάδας.

Οι Τούρκοι σπεύδουν στα σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν κάποια κλασικά προϊόντα, όπως λάδι, καφέ και ζάχαρη. Γι’ αυτό το λόγο έχει τεθεί ένα όριο στις αγορές, δύο πακέτα από κάθε προϊόν, καθώς και οι εισαγωγείς δεν ξέρουν τι θα πληρώσουν για να τα αγοράσουν.

«Τι θα τρώμε μέχρι το 2023;»

«Κάποιοι λένε ότι θα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς στην κάλπη το 2023. Ρωτάμε: Τι θα τρώμε μέχρι το 2023; Δεν έχουμε την υπομονή ούτε τη δύναμη να περιμένουμε άλλα δύο χρόνια. Στεκόμαστε ενάντια στη φτώχεια!» αναφέρουν οι διαδηλωτές.

Σην πλατεία Ταξίμ η Αστυνομία έστησε οδοφράγματα, ενώ οι φοιτητές στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας βγήκαν επίσης στους δρόμους ζητώντας την παραίτηση Ερντογάν.

Street protests in Istanbul and the Turkish capital Ankara, calling on the ruling #AKP government & the Turkish President #Erdogan to resign after yet another day the Turkish #Lira hits record low #Turkey pic.twitter.com/N2dfAzzdVZ

#Turkey the devaluation of the lira is reaching very worrying levels. Protests in Turkey today against the backdrop of the deterioration of the Turkish lira against the #US dollar

the Turks are demanding the resignation of President #Erdoganpic.twitter.com/nvLCICqjkv