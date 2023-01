Οργή στην Τουρκία: Κρέμασαν ομοίωμα του Ερντογάν έξω από το δημαρχείο της Στοκχόλμης - Βίντεο

Σύμφωνα με την Telegraph, o Στάφαν Χέρστρομ, πρεσβευτής της Σουηδίας στην Τουρκία, κλήθηκε την Πέμπτη στο υπουργείο Εξωτερικών, καθώς ενημερώθηκε για την έντονη αντίδραση της τουρκικής πλευράς.

Ειδικότερα, ο Χέρστρομ ενημερώθηκε ότι η Τουρκία καταδικάζει έντονα την «αποτρόπαια πράξη». Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι η συγκεκριμένη ενέργεια είναι αντίθετη με μια συμφωνία που έχει συνάψει η Τουρκία με τη Σουηδία και τη Φινλανδία, βάσει της οποίας οι δύο χώρες υποσχέθηκαν να πατάξουν τους Κούρδους μαχητές, καθώς επιδιώκουν την τουρκική έγκριση για τις αιτήσεις τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Sympathizers of the terrorist organization #PKK hung a mannequin of the Turkish President Erdogan in front of the City Hall in #Stockholm, the capital of #Sweden. #Russia#Ukraine#Russiawar#Ukrainewar#Poland#Sweden#RussiaWar#Polandwarpic.twitter.com/m6cVUQNDxu