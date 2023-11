Οργή στο Ισραήλ για σχόλιο του Ιρλανδού πρωθυπουργού μετά την απελευθέρωση της 9χρονης ομήρου: «Ντροπή σας!»

A father's embrace! Tom Hand hugs his daughter 9-year-old Emily Hand as they reunite, after she was held captive for 50 days, by Hamas terrorists in Gaza! pic.twitter.com/LDYqQt9Pzm

Αντιδρώντας στην απελευθέρωση του κοριτσιού ο Βαράντκαρ έκανε λόγο χθες για «μια ημέρα τεράστιας χαράς και ανακούφισης», λέγοντας ότι «ένα αθώο παιδί που είχε χαθεί, τώρα βρέθηκε».

Η τελευταία φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση υπουργών και στελεχών της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Έλι Κοέν επιτέθηκε φραστικά σήμερα στον Ιρλανδό πρωθυπουργό και με μια ανάρτηση στο Χ απευθυνόμενος στον Βαράντκαρ είπε: «Φαίνεται ότι έχετε χάσει την ηθική σας πυξίδα και χρειάζεται να έρθετε σε επαφή με την πραγματικότητα!»

Mr. Prime Minister,

It seems you have lost your moral compass and need a reality check!

Emily Hand was not “lost”, she was kidnapped by a terror organization worse than ISIS that murdered her stepmother.

Emily and more than 30 other Israeli children were taken hostage by Hamas,… https://t.co/CD5wIZJN4i