Οργή Ζελένσκι κατά του ρωσικού στρατού: Είσαστε όλοι τρομοκράτες και δολοφόνοι, συνένοχοι σε εγκλήματα πολέμου - ΒΙΝΤΕΟ

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους εκφράστηκε μια ημέρα μετά τον θάνατο –μεταξύ άλλων– 23 ανθρώπων στην πόλη Ούμαν, συμπεριλαμβανομένων έξι ανηλίκων, όπως τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Ζελένσκι η Ρωσία δεν πρέπει απλά να αποδυναμωθεί στον πόλεμο, αλλά να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα πολέμου. Τάχθηκε ξανά υπέρ της δημιουργίας ειδικού διεθνούς δικαστηρίου για να δικάσει ρώσους εγκληματίες πολέμου, όπως αυτό της Νυρεμβέργης, που δίκασε τους ναζί εγκληματίες πολέμου.

Η αναφορά στη Νυρεμβέργη που κάνει συχνά ο κ. Ζελένσκι δεν είναι τυχαία. Ανάμεσα στους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» που διατάχθηκε από το Κρεμλίνο πριν από 14 μήνες ήταν η «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας.

Six children lost their lives in this attack on Uman, a total of 23 people died...

Anyone who prepares ???? missile attacks must know that he will be an accomplice in the murder. Anyone, who guides and launches missiles, who handles planes and ships for terror. Not just those who… pic.twitter.com/zphc84ynHy