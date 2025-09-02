Οργισμένο το Λονδίνο με το Ισραήλ για τον περιορισμό της βοήθειας στη Γάζα - Αρχίζει μεταφορά άρρωστων παιδιών στη Βρετανία - Real.gr

Τη βαθιά του ενόχληση για τους περιορισμούς του Ισραήλ στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι.

Την ίδια ώρα η βρετανική κυβέρνηση ξεκινά διαδικασία μεταφοράς βαριά άρρωστων παιδιών από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να λάβουν εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη.

«Αυτό δεν είναι φυσική καταστροφή – είναι λιμός που προκαλείται από ανθρώπινο χέρι στον 21ο αιώνα», δήλωσε ο Λάμι τη Δευτέρα στο Κοινοβούλιο. «Είμαι εξοργισμένος από την άρνηση της ισραηλινής κυβέρνησης να επιτρέψει επαρκή ανθρωπιστική βοήθεια».

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσθετη βοήθεια ύψους 15 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 20 εκατ. δολάρια) για ιατρική στήριξη στη Γάζα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τον Λάμι, οι πρώτοι Παλαιστίνιοι ασθενείς αναμένεται να φτάσουν στη Βρετανία τις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, η Βρετανία εργάζεται για την έκδοση θεωρήσεων (visa) σε φοιτητές από τη Γάζα που έχουν εξασφαλίσει υποτροφίες σε βρετανικά πανεπιστήμια, ώστε να ξεκινήσουν τις σπουδές τους το φθινόπωρο. Η Υπουργός Εσωτερικών, Γιβέτ Κούπερ, επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία επιταχύνεται και για τα μέλη των οικογενειών που τους συνοδεύουν.

Αν και δεν ανακοινώθηκαν επίσημα αριθμοί, βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εννέα Παλαιστίνιοι φοιτητές που έλαβαν την κυβερνητική υποτροφία Chevening βρίσκονται σε διαδικασία εκκένωσης, ενώ δεκάδες ακόμη παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ο Λάμι τόνισε την ανάγκη για μια «μαζική ανθρωπιστική απάντηση», καθώς σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, η Πόλη της Γάζας βρίσκεται ήδη σε συνθήκες λιμού.

Η Βρετανία χρηματοδοτεί κινητές ιατρικές μονάδες στη Γάζα μέσω φιλανθρωπικών οργανισμών, ενώ συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στην Αίγυπτο για τη νοσηλεία περίπου 8.000 Παλαιστινίων που έχουν μεταφερθεί εκεί για ιατρική περίθαλψη.

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, έχουν επίσης οργανώσει επιχειρήσεις εκκένωσης για παιδιά και φοιτητές από τη Γάζα.

Πηγή: Associated Press