Οργισμένος ο Τραμπ για τα τεχνικά προβλήματα στον ΟΗΕ: Ζητά έρευνα για «τριπλό σαμποτάζ»- «Θα έπρεπε να ντρέπονται» - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη τη διεξαγωγή έρευνας για τα τεχνικά προβλήματα που κατήγγειλε πως αντιμετώπισε την ημέρα της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα «τριπλού σαμποτάζ».

Σε οργισμένη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην εμπλοκή της κυλιόμενης σκάλας κατά την άφιξή του, τη δυσλειτουργία του τηλεϋποβολέα (autocue) και τα προβλήματα στον ήχο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. «Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ στον ΟΗΕ. Θα έπρεπε να ντρέπονται», ανέφερε ο Τραμπ, κοινοποιώντας το μήνυμά του στον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και υπογραμμίζοντας ότι απαιτεί την άμεση διεξαγωγή έρευνας.

«Αυτό που συνέβη ήταν αίσχος», υποστήριξε. «Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία κακόβουλα γεγονότα», συνέχισε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε στηλιτεύσει τα τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

Τα απρόοπτα ξεκίνησαν από την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όταν σταμάτησε απότομα η κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια. Διατηρώντας την ισορροπία τους, ανέβηκαν τα σκαλιά.

«Ο μηχανισμός ασφαλείας ενεργοποιήθηκε από κάποιον που βρισκόταν μπροστά από τον πρόεδρο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ. Αργότερα, διευκρίνισε σε δελτίο Τύπου πως ο εικονολήπτης που συνόδευε τον αμερικανό πρόεδρο πιθανότατα ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας, καθώς ανέβαινε ανάποδα στην κυλιόμενη σκάλα για να απαθανατίσει την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραπονέθηκε επίσης ότι ο τηλεϋποβολέας δεν λειτουργούσε στην αρχή της ομιλίας του.

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο επ’ αυτού, επισημαίνοντας πως ο Λευκός Οίκος ήταν υπεύθυνος για τον χειρισμό του υποβολέα κατά την ομιλία του αμερικανού προέδρου.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κατήγγειλε επίσης προβλήματα στον ήχο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. «Μετά την ομιλία, μου είπαν ότι ο ήχος είχε διακοπεί εντελώς στην αίθουσα» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως ρώτησε τη Μελάνια για τις εντυπώσεις της και εκείνη του είπε: «Δεν μπορούσα να ακούσω ούτε λέξη από όσα έλεγες».