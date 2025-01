Ορκωμοσία Τραμπ: Ο χορός με την Μελάνια και το YMCA με το... σπαθί - Φωτό και βίντεο

Η Μελάνια Τραμπ ήταν εντυπωσιακή με ένα ασπρόμαυρο φόρεμα με ακάλυπτους τους ώμους της ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φορούσε ένα μαύρο σμόκιν.

??WOW! Trump and Melania's Inaugural Ball First Dance as President and First Lady.

Το λευκό και μαύρο κολάν φόρεμα σχεδιάστηκε κατά παραγγελία από τον Hervé Pierre, τον ίδιο σχεδιαστή που δημιούργησε το φόρεμά της στην πρώτη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ το 2017.

Μετά τον χορό του προεδρικού ζεύγους, ο Ντόναλντ Τραμπ έκοψε μια τούρτα μαζί με τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, κρατώντας δύο σπαθιά.

Donald Trump does his signature dance after cutting the cake & Melania is loving it! The sword is an added bonus. ???? pic.twitter.com/o7HwSW2wPw