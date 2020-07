Ορούτς Ρέις: Ξεκίνησε έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με την τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον

Πηγή: enikos.gr

Οι δύο τουρκικές φρεγάτες που προστάτευαν το ερευνητικό πλοίο Ορούτς Ρέις στον κόλπο της Αττάλειας δεν βρίσκονται σήμερα δίπλα του, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο DHA.

Πάντως to Oruc Reis φαίνεται να βρίσκεται αμετακίνητο στη σελίδα Marine traffic.

Turkish vessel #OruçReis started seismic researches within Turkey’s continental shelf in the Eastern Mediterranean. #Turkey exercises its sovereign rights and jurisdiction stemming from international law over its continental shelf. pic.twitter.com/JpTUTMmrkR