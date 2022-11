«Ως γερουσιαστής θα στηρίξω τον αγώνα των Ελληνορθόδοξων... Να γίνει Μουσείο η Αγιά Σοφιά»: Τι έλεγε ο Τζον Φέτερμαν πριν από την εκλογή του στη Γερουσία

Περίπου ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Πενσυλβάνια και υποψήφιος -τότε- γερουσιαστής, Τζον Φέτερμαν, έκανε δηλώσεις για τη συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στις θρησκευτικές ελευθερίες. Απέναντί του στην εκλογική μάχη ήταν ο γνωστός από την παρουσία του στην τηλεόραση χειρουργός Μεχμέτ Οζ, με καταγωγή από την Τουρκία, ο οποίος διεκδικούσε την έδρα για τους Ρεπουμπλικάνους.

"As a U.S. Senator, I will support the Greek-Orthodox’s fight for religious freedom in Turkey."@JohnFetterman in Pennsylvania is taking a strong stance about religious freedom & supporting the @EcuPatriarch. pic.twitter.com/ISMtPOEoX8