Οσάμα Μπιν Λάντεν: Οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο του γιου του στη χώρα

Ο Ρετεγιό δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρονική στιγμή της απέλασης ούτε για το πού στάλθηκε ο Μπιν Λάντεν.

«Ο κ. Μπιν Λάντεν, που ζούσε στον νομό Ορνέ εδώ και χρόνια, έχοντας παντρευτεί μια Βρετανίδα υπήκοο, ανήρτησε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του το 2023 με τα οποία εξυμνούσε την τρομοκρατία», έγραψε στο Χ ο Ρετεγιό.

«Η διοικητική απαγόρευση διασφαλίζει ότι ο κ. Μπιν Λάντεν δεν μπορεί να επιστρέψει στη Γαλλία για οποιονδήποτε λόγο».

Omar bin Laden, the fourth eldest son of Osama bin Laden, is an artist and author, and his art is exhibited in France, where he lives. pic.twitter.com/3mf6O3byt7

Ο Πασκάλ Μαρτέν, ο οποίος βοηθούσε τον Μπιν Λάντεν να πουλήσει τους πίνακές του, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο που αντιτίθεται στην ισλαμιστική ιδεολογία, που έβγαζε τα προς το ζην από τα έργα τέχνης του και πλήρωνε τους φόρους του. Ο Μπιν Λάντεν βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο Κατάρ, ανέφερε ο Μαρτέν.

«Γίναμε φίλοι και μπορώ να σας πω ότι τίποτα εξ όσων λέγονται δεν μοιάζει με τον Ομάρ που γνωρίζω», δήλωσε ο Μαρτέν στο Reuters.

Omar bin Laden, the artist son of Osama bin Laden, has been banned from France over social media comments appearing to praise his father on the anniversary of his deathhttps://t.co/qmJtk72x4g