Όσλο: Έκρηξη στο κέντρο της πόλης από χειροβομβίδα - Real.gr

Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές στο Όσλο της Νορβηγίας, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στην οδό Πιλεστρέντ.
Μάλιστα μετά την πρώτη έκρηξη, η αστυνομία της Νορβηγίας επιβεβαίωσε ότι στο σημείο εντοπίστηκαν και άλλα εκρηκτικά που δεν είχαν πυροδοτηθεί και ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής «να μείνουν μακριά από τα παράθυρα» και ζήτησαν από τους υπόλοιπους πολίτες «να αποφύγουν την πρόσβαση στην περιοχή».
Police just set off the last found grenade, threat seems to be over in Oslo, Norway! VIDEO BELOW: #Oslo #norway #Explosion https://t.co/zhzrebk03s pic.twitter.com/U7iaM7jhZT
— StrandenOSINT (@StrandenOSINT) September 23, 2025
Όπως αναφέρει το tv2.no, έχει συλληφθεί ένας 13χρονος ενώ η αστυνομία πιστεύει πως στο περιστατικό εμπλέκονται δύο άτομα, καθώς ότι η έκρηξη προήλθε από χειροβομβίδα. Μια ακόμη χειροβομβίδα βρέθηκε στην περιοχή και οι Αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.