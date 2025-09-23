Όσλο: Έκρηξη στο κέντρο της πόλης από χειροβομβίδα - Real.gr

Μια ακόμη χειροβομβίδα βρέθηκε στην περιοχή και οι Αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές στο Όσλο της Νορβηγίας, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στην οδό Πιλεστρέντ.

Μάλιστα μετά την πρώτη έκρηξη, η αστυνομία της Νορβηγίας επιβεβαίωσε ότι στο σημείο εντοπίστηκαν και άλλα εκρηκτικά που δεν είχαν πυροδοτηθεί και ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής «να μείνουν μακριά από τα παράθυρα» και ζήτησαν από τους υπόλοιπους πολίτες «να αποφύγουν την πρόσβαση στην περιοχή».

Όπως αναφέρει το tv2.no, έχει συλληφθεί ένας 13χρονος ενώ η αστυνομία πιστεύει πως στο περιστατικό εμπλέκονται δύο άτομα, καθώς ότι η έκρηξη προήλθε από χειροβομβίδα. Μια ακόμη χειροβομβίδα βρέθηκε στην περιοχή και οι Αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.