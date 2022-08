«Όσοι προσβάλλουν την Κίνα θα τιμωρηθούν» λέει το Πεκίνο - Πελόζι: Οι ΗΠΑ δεν κάνουν πίσω

Το Πεκίνο ανακοίνωσε σε αντίδραση σειρά ναυτικών και αεροπορικών στρατιωτικών γυμνασίων με πραγματικά πυρά γύρω από το νησί.

Στα γυμνάσια θα συμπεριληφθούν ρίψεις «πραγματικών πυρών μακρού βεληνεκούς» στο στενό της Ταϊβάν, που χωρίζει το νησί από την ηπειρωτική χώρα.

Σε ορισμένες τοποθεσίες, οι κινεζικές επιχειρήσεις θα φθάσουν 20 χιλιόμετρα από την ακτογραμμή της Ταϊβάν, με βάση τις συντεταγμένες που ανακοίνωσε ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός.

??#China announces military exercises in six sea areas around #Taiwan from August 4-7. pic.twitter.com/b2Og0yk14E