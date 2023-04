Οταν ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος τραγούδησε το «American Pie» στον Μπάιντεν: Το βίντεο που έγινε viral

«Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα σας τραγούδια, το American Pie», είπε ο Μπάιντεν στον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, ανεβάζοντάς του στην σκηνή στο τέλος της βραδιάς για να ακούσει τραγουδιστές να ερμηνεύουν το κλασικό κομμάτι.

«Ναι, είναι αλήθεια», είπε ο Γιουν σημειώνοντας ότι από τότε που πήγαινε στο σχολείο λάτρεψε το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 1971.

«Θα θέλαμε να σας ακούσουμε να το τραγουδάτε», είπε ο Μπάιντεν.

«Πάει λίγος καιρός, αλλά...», δίστασε προς στιγμήν ο Γιουν, προτού πάρει στα χέρια του το μικρόφωνο και αρχίσει να τραγουδά τους πρώτους στίχους προς ικανοποίηση του Μπάιντεν και της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Τζιλ.

«Δεν είχα ιδέα ότι τραγουδάτε», είπε τότε ο Μπάιντεν στον Γιουν, στον οποίο μάλιστα έκανε δώρο και μία κιθάρα με την υπογραφή του δημιουργού του «American Pie».

Unexpected moment at the state dinner when the president of South Korea sings “American Pie.” pic.twitter.com/Dus6BiBU9E