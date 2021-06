Όταν ο Πάπας Φραγκίσκος συνάντησε τον Spider-Man - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε δηλώσεις του στο AP TV ανέφερε ότι έδωσε στον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μια εφεδρική μάσκα, «συμβολικά για να του εξηγήσει ότι μέσα από αυτά τα μάτια βλέπει καθημερινά πόνο από άρρωστα παιδιά στα νοσοκομεία».

«Ήταν πολύ συναρπαστικό γιατί ο Πάπας Φραγκίσκος κατάλαβε αμέσως την αποστολή μου» ανέφερε.

Ο Ματέο Βιλαρντίτα έβγαλε selfie με νέους που ήταν στην ακρόαση.

Το Βατικανό χαρακτήρισε τον Βιλαρντίτα ως «πραγματικά καλό σούπερ ήρωα» και ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του πολύμηνου lockdown στην Ιταλία λόγω της πανδημίας πραγματοποίησε περισσότερες από 1.400 βιντεοκλήσεις, καθώς δεν ήταν σε θέση να επισκεφτεί αυτοπροσώπως, για να βοηθήσει τα παιδιά να χαμογελάσουν.

WATCH: A man dressed in a full Spider-Man costume sat in the VIP section of the audience during Pope Francis’ weekly audience https://t.co/kDrHpnu35lpic.twitter.com/9soMtaOgoA