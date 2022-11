Όταν οι άνθρωποι δίκαζαν τα ζώα: Η απίστευτη μεσαιωνική πρακτική που οδηγούσε κόκορες, γουρούνια και σκαθάρια στο εδώλιο - ΒΙΝΤΕΟ

Λίγα είναι τα επαληθεύσιμα στοιχεία για το θέμα, όμως ο Edmund P. Evans δημοσίευσε το 1906 ένα ολόκληρο βιβλίο αφιερωμένο σε δίκες ζώων με τίτλο The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals.

Σε αυτό αφηγείται περίπου 200 ιστορίες με γαϊδούρια, γουρούνια και κόκορες, συχνά ντυμένα με ανθρώπινες ενδυμασίες, να αποτελούν μέρος ζοφερών νομικών διαδικασιών.