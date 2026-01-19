Ουαλία: Η αστυνομία συνέλαβε ποδοσφαιριστή για αγκωνιά σε αντίπαλό του - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το περασμένο Σαββατοκύριακο σε αγώνα της 3ης κατηγορίας στην Ουαλία, ποδοσφαιριστής έθεσε νοκ άουτ αντίπαλο του, ρίχνοντάς του αγκωνιά.

Η κίνησή του αυτή, καταγράφηκε από τους φιλάθλους που παρακολουθούσαν τον αγώνα και πλέον ο ποδοσφαιριστής κινδυνεύει με φυλάκιση.

Όλα έγιναν στον αγώνα Treaddur Bay FC – Porthmadog FC και ο θύτης είναι ο Τομ Τέιλορ της Treaddur. Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι φιλοξενούμενοι έχουν κερδίσει πέναλτι και ενώ όλοι οι παίκτες βρίσκονται στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, ο Τέιλορ χτυπά με αγκωνιά τον επιθετικό των φιλοξενούμενων Ντάνι Μπρούκγουελ, ο οποίος πέφτει αναίσθητος στο χορτάρι.

Absolutely disgusting scenes at the weekend as a player from Welsh Club Treaddur Bay elbowed a player from Porthmadog FC with so much force, it knocked him out cold. 🤯 He shouldn’t be allowed to ever play the game again. 😤 Horrific! 😡pic.twitter.com/53PvPKZAUf — Football Away Days (@FBAwayDays) January 19, 2026

Το βίντεο έγινε viral με εκατομμύρια προβολές και έτσι κινητοποιήθηκε η αστυνομία της Ουαλίας η οποία προχώρησε στη σύλληψη του Τέιλορ με την κατηγορία της επίθεσης. Ο ποδοσφαιριστής παραμένει υπό κράτηση, ενώ το θύμα αρχικά πήγε στο νοσοκομείο και μετά στο σπίτι του με διάσειση.

Η Treaddur Bay εξέδωσε ανακοίνωση μετά από «έκτακτη γενική συνέλευση», γνωστοποιώντας ότι αποφάσισε την άμεση αποδέσμευση του Τέιλορ ενώ ζήτησε συγγνώμη από τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας, αλλά και από την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα, τονίζοντας ότι «δεν ανέχεται τη βία σε καμία μορφή» και ότι το περιστατικό «δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί».