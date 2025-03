Ουάσιγκτον: Γιούχαραν τον Τζέι Ντι Βανς σε συναυλία του Λεωνίδα Καβάκου στο Kennedy Center - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα κατά την άφιξή τους σε πολιτιστικό κέντρο στην Ουάσινγκτον δέχτηκαν τις αποδοκιμασίες του ακροατηρίου.

Την ώρα που τα μεγάφωνα στο Kennedy Center ανακοίνωναν την παρουσία του Βανς στη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας των ΗΠΑ με σολίστα τον Λεωνίδα Καβάκο στο 2ο κοντσέτρτο για βιολί του Σοστακόβιτς, κι ενώ εκείνος έπαιρνε τη θέση του με τη σύζυγό του στο θεωρείο, μερίδα του ακροατηρίου άρχισε να τον αποδοκιμάζει φωνάζοντας «καταστρέψατε αυτό το μέρος».

Boos for JD Vance as he enters tonight’s concert at the Kennedy Center pic.twitter.com/IWTsJUWjCR

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) March 13, 2025