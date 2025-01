Ουάσινγκτον: Ανακτήθηκε το μαύρο κουτί του ελικοπτέρου - Tο «λάθος» που προκάλεσε την αεροπορική τραγωδία

Την Πέμπτη είχαν ανακτηθεί επίσης τα δύο μαύρα κουτιά του αεροπλάνου της American Airlines.

Tο «λάθος» που προκάλεσε την αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ

Ένας έμπειρος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, με πάνω από 23 χρόνια στο χώρο, αποκάλυψε το «λάθος» που έκαναν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πριν από την αεροπορική τραγωδία στην Ουάσιγκτον με τον θάνατο 67 ανθρώπων.

Τα δύο καταγραφικά πτήσης, καθώς και το μαύρο κουτί θα ρίξουν φως για το τι πήγε στραβά.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καθοδηγούσαν το «μοιραίο» ελικόπτερο Black Hawk Sikorsky H-60, με την ένδειξη PAT 2-5, να περάσει πίσω από το αεροπλάνο λίγα δευτερόλεπτα προτού συμβεί το θανατηφόρο δυστύχημα.

«PAT 2-5 έχετε το CRJ στον ορίζοντα;» είπε ένας ελεγκτής, σύμφωνα με μια ηχητική καταγραφή της τελικής επικοινωνίας μεταξύ πύργου ελέγχου και των τριών μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου.

Ο βετεράνος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος έχει εργαστεί σε έξι διαφορετικά αεροδρόμια σε όλη τη χώρα, είπε στην Daily Mail, ότι αν αυτές οι εντολές ήταν η πρώτη αναφορά του Black Hawk στο αεροπλάνο, οι οδηγίες ήταν ασαφείς.

«Θα ήταν πολύ διφορούμενο ως προς: “Εντάξει, ποιο αεροπλάνο; Λοιπόν, πού κοιτάζω;“» είπε.

«Όποτε δίνετε οδηγίες σε ανθρώπους, χρησιμοποιούμε τους 12 πόντους ενός ρολογιού. Ας πούμε ότι η 12 η ώρα είναι βόρεια. Αν πω “κοίτα στις εννιά σου” αυτό θα σήμαινε να κοιτάξεις αριστερά ή δυτικά».

Σημείωσε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν τεράστια ευθύνη να παρέχουν ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες στους πιλότους.

Νέο βίντεο από την πτώση του αεροσκάφους στον ποταμό μετά τη σύγκρουση με το ελικόπτερο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης του πολιτικού αεροσκάφους της American Airlines με το στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ που στοίχισε τη ζωή σε 67 ανθρώπους αργά το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα), έρχεται στη δημοσιότητα.

Το βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ τη στιγμή της πτώσης του αεροπλάνου στον ποταμό, σε ένα από αεροπορικό δυστύχημα που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τραμπ: Κατηγορεί τα... προγράμματα ποικιλομορφίας για το αεροπορικό δυστύχημα

Υποστελεχωμένος ο πύργος ελέγχου

Υποστελεχωμένος ήταν ο πύργος ελέγχου του διεθνούς αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον την ώρα της αεροπορικής τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή σε 67 ανθρώπους, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.

Ειδικότερα, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) που επικαλείται η εφημερίδα, ο αριθμός των ελεγκτών στον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν «δεν ήταν φυσιολογικός για την ώρα της ημέρας αυτής και τον όγκο της (εναέριας) κυκλοφορίας».

Ο ελεγκτής που ήταν επιφορτισμένος με τις πτήσεις ελικοπτέρων στην περιοχή, έδινε επίσης οδηγίες στους πιλότους αεροπλάνων κατά τη διαδικασία απογείωσης και προσγείωσης. Όμως αυτό το έργο ανατίθεται συνήθως σε δύο ελεγκτές, όχι σε έναν. Ο αυξημένος φόρτος εργασίας για τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας περιπλέκει την κατάσταση. Ένας λόγος είναι ότι οι ελεγκτές χρησιμοποιούν διαφορετικές ραδιοσυχνότητες για να επικοινωνούν με πιλότους ελικοπτέρων και με πιλότους αεροπλάνων. Αυτό σημαίνει πως την ώρα που ένας ελεγκτής συνομιλεί με τους πιλότους ενός ελικοπτέρου και ενός επιβατικού αεροσκάφους, οι δύο κυβερνήτες δεν μπορούν να ακούσουν ο ένας τον άλλον.

Στο δημοσίευμα των New York Times υπογραμμίζεται ότι ο πύργος ελέγχου στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν είναι υποστελεχωμένος εδώ και χρόνια. Στην πιο πρόσφατη έκθεση προς το Κογκρέσο των ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή εργατικού δυναμικού, υπογραμμιζόταν πως από τον Σεπτέμβριο του 2023 στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο απασχολούνταν 19 πιστοποιημένοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όταν η FAA και το σωματείο ζητούσε τουλάχιστον 30. Εξαιτίας της υποστελέχωσης, πολλοί ελεγκτές υποχρεώνονταν να εργάζονται έως και 10 ώρες ημερησίως με ένα ρεπό την εβδομάδα.

