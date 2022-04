Ουάσινγκτον: Ένοπλος τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους 12χρονο κορίτσι, και αυτοκτόνησε

Οπλοφόρος άνοιξε πυρ από αυτοσχέδια θέση τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή στον υψηλότερο όροφο πολυκατοικίας κοντά σε ιδιωτικό κολέγιο στην αμερικανική πρωτεύουσα, την Ουάσινγκτον, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους προτού αυτοκτονήσει καθώς αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμά του, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Ρέιμοντ Σπένσερ, 23 ετών, από το Φέρφαξ (Βιρτζίνια), μπόρεσε να ταυτοποιηθεί λόγω του βίντεο που μεταφόρτωσε ο ίδιος σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό, εικονίζεται να ρίχνει από παράθυρο· ο τίτλος που πληκτρολόγησε έχει τυπογραφικό λάθος: «Πυροβολισμοί σε σολείο!» («Shool shooting!»).

Ο αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης της Ουάσινγκτον, ο Ρόμπερτ Κόντι, σημείωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αργά χθες βράδυ ότι το βίντεο αυτό «μοιάζει να είναι όντως εντελώς αυθεντικό», ωστόσο δεν είναι σαφές αν μεταφορτώθηκε απευθείας ή αφού ο νεαρός άνοιξε πυρ.

Η αστυνομία εξέδωσε νωρίτερα έκτακτο ενημερωτικό δελτίο με φωτογραφίες του Ρέιμοντ Σπένσερ, που χαρακτήριζε «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στην έρευνα για το συμβάν.Ανέπτυξε στη συνοικία μεγάλο αριθμό ανδρών της, εφοδιασμένων με τουφέκια εφόδου και αλεξίσφαιρες ασπίδες.

Ο νεαρός αυτοκτόνησε καθώς η αστυνομία έκανε εισβολή στο διαμέρισμά του, όπου είχε στήσει «θέση ελεύθερου σκοπευτή», με το τουφέκι του στηριγμένο σε τρίποδο, διευκρίνισε ο κ. Κόντι.

Πάντα σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, ο δράστης επέλεξε τα θύματά του στην τύχη, επρόκειτο απλά για διερχόμενους.

Τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της αμερικανικής πρωτεύουσας: ένας 54χρονος και μια 30άρα, που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, κι ένα κορίτσι 12 ετών με τραύμα στο χέρι, ενημέρωσε νωρίτερα ο υπαρχηγός της αστυνομίας Στούαρτ Έμερμαν. Στο τέταρτο θύμα, εξηντάρα, προσφέρθηκαν ιατρικές περιποιήσεις επιτόπου, καθώς υπέστη επιπόλαιο τραυματισμό, γρατζουνιά από σφαίρα, κατά τον κ. Έμερμαν.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς και άλλα μέσα ενημέρωσαν πως άκουσαν αλλεπάλληλες εκπυρσοκροτήσεις στη συνοικία Βαν Νες (βόρεια), πλάι στο ιδιωτικό κολέγιο Edmund Burke School, όπου τα μαθήματα όδευαν να τελειώσουν.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Κόντι, ο 23χρονος έριξε τουλάχιστον 20 σφαίρες.

Οι αμερικανικές αρχές τονίζουν πως αγνοούν ποια ήταν τα κίνητρα του νεαρού, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον διερχόμενων στην πολυάσχολη λεωφόρο Κονέτικατ, όπου βρίσκονται αρκετές ξένες πρεσβείες, η σχολή νομική του Χάρβαρντ και η πανεπιστημιούπολη του University of the District of Columbia.