«Ουφ»: Το πρωτοσέλιδο που έγινε viral για το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών - Τι γράφει ο Τύπος της χώρας

«Η αριστερά έκανε μία τεράστια έκπληξη, φτάνοντας στην κορυφή των βουλευτικών εκλογών» αναφέρει και προσθέτει,«Το δημοκρατικό μέτωπο ακολουθήθηκε μαζικά, υποβιβάζοντας το RN στην τρίτη θέση. Χωρισμένη σε τρία μπλοκ, η νέα εθνοσυνέλευση δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία», συμπληρώνει στο πρωτοσέλιδό της η Liberation.

«Η ελπίδα ξαναγεννιέται», γράφει η L'Humanité, η οποία φιλοξενεί ένα σχέδιο που αναπαριστά το κύμα που ενσάρκωσε για κάποιους το Νέο Λαϊκό Μέτωπο.

Από την πλευρά της η «Aujourd' hui en France» φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδό της μία φωτογραφία του Εμανουέλ Μακρόν να είναι σκεπτικός, ενώ ό τίτλος αναφέρει «και τώρα τι κάνουμε;».

