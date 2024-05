Ουγγαρία: Σύγκρουση σκάφους με κρουαζιερόπλοιο - Δύο νεκροί, πέντε αγννοούμενοι

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βουδαπέστης, ο Σόμα Τσέτσι, δήλωσε πως οκτώ ενήλικες επέβαιναν στη μικρή βενζινάκατο τη στιγμή που αυτή φέρεται να συγκρούστηκε με άλλο πλοίο. Το δυστύχημα αναφέρθηκε χθες βράδυ, αφού η αστυνομία μίλησε με έναν άνδρα που εντοπίστηκε να αιμορραγεί με πληγή στο κεφάλι κοντά στον κύριο δρόμο, δίπλα στον ποταμό, κοντά στο Βερότσε, 55 χλμ. βόρεια της Βουδαπέστης.

«Η αστυνομία μίλησε στον άνδρα και από την αρχική επικοινωνία κατέληξε στο συμπέρασμα πως ήταν πιθανόν θύμα κάποιους είδους ατυχήματος με βάρκα», είπε ο Τσέσκι.

Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε νότια του Βερότσε, ενώ εκείνο μίας γυναίκας κατάντη πιο κάτω κοντά σε μια γέφυρα στα βόρεια περίχωρα της Βουδαπέστης, όπου η αστυνομία ανέκτησε επίσης την κατεστραμμένη βενζινάκατο.

«Την ώρα του δυστυχήματος ένα κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν στην περιοχή, το οποίο ανακόπηκε στην πόλη Κομάρομ όπου η αστυνομία διαπίστωσε ότι το πλοίο έχει υποστεί ζημιά στη μία πλευρά», είπε.

Ουγγρικά κρατικά ΜΜΕ μετέφεραν εικόνες που δείχνουν ένα αγκυροβολημένο κρουαζιερόπλοιο μήκους 109 μέτρων. Προσώρας δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό ή οι εθνικότητές τους.

Η αστυνομία ξεκίνησε ποινική έρευνα κατά άγνωστου δράστη για να προσδιορίσει την αιτία του δυστυχήματος. Στόχος της έρευνας είναι να βρεθεί αν υπάρχει κάποιος που είναι ποινικά υπόλογος, είπε ο Τσέσκι.

