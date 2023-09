Ουγγαρία: Συνετρίβη αεροσκάφος στη διάρκεια επίδειξης - Δύο νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην περιοχή Σεκεσφέχερβαρ, 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βουδαπέστης. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο έδαφος, οι τρεις από τους οποίους υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας. Σοβαρά τραυματισμένοι είναι γυναίκα, άνδρας και κοριτσάκι. Μικρό αγόρι υπέστη ελαφριά τραύματα.

Σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον ιστότοπό του τοπικό μέσο ενημέρωσης, το αεροσκάφος επίδειξης -επρόκειτο για T-28 Trojan του αμερικανικού στρατού, κατασκευασμένο το 1951, σύμφωνα με τον ουγγρικό Τύπο- κάνει κατακόρυφη κάθοδο προτού συντριβεί και εκραγεί.

«Το μικρό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και πήρε φωτιά», διευκρίνισε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

«Η συντριβή έγινε πολύ κοντά στον χώρο της αεροβατικής επίδειξης», που προσέλκυσε χιλιάδες θεατές, διευκρίνισε μια εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας ασθενοφόρων στο Γαλλικό Πρακτορείο.

A tragic aviation accident today from Hungary. A T-28 Trojan (HA-RDM) crashed in an airshow at Székesfehérvár, all three onboard were killed. pic.twitter.com/3PZgmZTwmh