Ουγγαρία: Υπερχείλισε ο Δούναβης στη Βουδαπέστη - Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2013 η στάθμη - Βίντεο

Αν και οι φετινές πλημμύρες από τον Δούναβη δεν προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στη Βουδαπέστη, ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να προκαλεί συχνότερα πλημμυρικά φαινόμενα.

??????? - Budapest was submerged: the Danube overflowed its banks in the capital of Hungary.

1200 km under threat of flooding. The water immediately reached the central neighborhoods of the city, even the parliament.

Means of transport must be removed from this area and people… pic.twitter.com/ZZWN7LOh70