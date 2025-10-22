Ουγκάντα: Τουλάχιστον 63 νεκροί από τροχαίο δυστύχημα σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο - Real.gr

Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητοδρόμους της Ουγκάντας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 63 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα Καμπάλα και την πόλη Γκούλου στα βόρεια της χώρας.

Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε όταν δύο λεωφορεία προερχόμενα από αντίθετες κατευθύνσεις επιχείρησαν να προσπεράσουν άλλα οχήματα–ένα φορτηγό και ένα όχημα τύπου SUV.

“Στην πορεία και τα δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν μετωπικά στη διάρκεια ελιγμών για να προσπεράσουν”, ανέφερε στο Χ η Αστυνομική Δύναμη της Ουγκάντας και πρόσθεσε ότι “63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όλοι επιβάτες των οχημάτων που ενεπλάκησαν” στο τροχαίο δυστύχημα.