Ουγκάντα: «Άθλια η θέσπιση του νόμου κατά της ομοφυλοφιλίας», δηλώνει ο Μπορέλ

"Η έκδοση του νόμου κατά της ομοφυλοφιλίας από τον πρόεδρο της Ουγκάντας Γιοουέρι Μουσεβένι είναι άθλια. Ο νόμος αυτός αντιβαίνει στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της Ουγκάντας βάσει του Αφρικανικού Χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για την αξιοπρέπεια και τη μη διάκριση, και την απαγόρευση της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής τιμωρίας", δήλωσε ο Μπορέλ με μήνυμά του στο Twitter.

The signing into law of the Anti-Homosexuality Act by the Ugandan President Yoweri Museveni is deplorable.

This law is contrary to international human rights law and to Uganda's obligations under the African Charter on Human and People's Rights.