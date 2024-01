Ουγκάντα: Τρεις νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Οι ADF συγκροτήθηκαν κυρίως από μουσουλμάνους αντάρτες της Ουγκάντας και από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 λυμαίνονταν τις ανατολικές επαρχίες της ΛΔ Κονγκό, σκοτώνοντας χιλιάδες αμάχους. Το 2019, ορκίστηκαν πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, που έκτοτε έχει αναλάβει την ευθύνη για αρκετές επιθέσεις των ADF.

Το 2021, Καμπάλα και Κινσάσα ξεκίνησαν κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις για να εκδιώξουν τους αντάρτες των ADF από τα προπύργιά τους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να βάλουν τέλος στις επιθέσεις της οργάνωσης.

