Ουκρανία: Ανακοίνωσε ότι υποδέχθηκε 114 αποφυλακισθέντες από τη Λευκορωσία - Real.gr

Η Ουκρανία υποδέχθηκε 114 από τους κρατουμένους που απελευθέρωσε σήμερα η Λευκορωσία, σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο Ανταλλαγής Αιχμαλώτων Πολέμου, συμπεριλαμβανομένων και Ουκρανών πολιτών που κατηγορήθηκαν ότι εργάζονταν για τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και πολιτικούς κρατούμενους της Λευκορωσίας.

Η ανακοίνωση του αναφερόμενου κέντρου ανέφερε ότι οι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν θα λάβουν ιατρική φροντίδα, αλλά και οι πολίτες της Λευκορωσίας που το επιθυμούν και θα μεταβούν στην Πολωνία ή τη Λιθουανία.

Το ίδιο κέντρο δημοσιοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν τους αποφυλακισμένους να επιβιβάζονται σε λεωφορείο, με μερικούς από αυτούς να χαμογελούν και ν’ αγκαλιάζονται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters