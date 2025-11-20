Ουκρανία: «Απολύτως παράλογη» και «απαράδεκτη» χαρακτηρίστηκε η πρόταση για τον τερματισμό του Πολέμου - Real.gr

Η νέα ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απορρίφθηκε ως «απολύτως παράλογη» και απαράδεκτη από αξιωματούχους στο Κίεβο, εν μέσω συνομιλιών μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μιας υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του αμερικανικού στρατού.

Η πρόταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες συντάχθηκε από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενό σύμμαχο του Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Κίεβο είναι μια «προκλητική ενέργεια», με στόχο να προκαλέσει διχασμό και να «αποπροσανατολίσει» τους συμμάχους της Ουκρανίας, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι από την πλευρά του Κιέβου.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλιτσίγια χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μη ρεαλιστική και υποστήριξε ότι πρόκειται για μια κλασική επιχείρηση ενημέρωσης σοβιετικού τύπου με στόχο να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να σπείρει τον πανικό.

Νωρίτερα το το γραφείο του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ανακοινώσει ότι παρέλαβε το προσχέδιο ενός αμερικανικού σχεδίου που στόχο έχει τον «διπλωματικό τερματισμό του πολέμου» και θα συζητήσει τις επόμενες ημέρες με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης».

Σήμερα Πέμπτη, ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, τον οποίο ο Τραμπ όρισε την περασμένη εβδομάδα ως «ειδικό εκπρόσωπο». Ο Ντρίσκολ βρίσκεται σε αποστολή διερεύνησης στο Κίεβο, με αποστολή να εξετάσει τον πόλεμο και την παραγωγή ουκρανικών drones.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο συζήτησαν τρόπους επίτευξης ειρήνης και δεσμεύτηκαν ότι και οι δύο πλευρές θα εργαστούν πάνω στα σημεία ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Οι ομάδες μας – της Ουκρανίας και των ΗΠΑ – θα εργαστούν πάνω στα σημεία του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου. Είμαστε έτοιμοι για εποικοδομητική, ειλικρινή και άμεση εργασία», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram μετά τη συνάντησή του με μια αντιπροσωπεία στην οποία συμμετείχε και ο Ντάνιελ Ντρίσκολ.