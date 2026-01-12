Quantcast
Ουκρανία: Χωρίς ηλεκτροδότηση 35.000 νοικοκυριά στην Οδησσό μετά από ρωσική επίθεση με drone - Real.gr
real player

Ουκρανία: Χωρίς ηλεκτροδότηση 35.000 νοικοκυριά στην Οδησσό μετά από ρωσική επίθεση με drone

13:15, 12/01/2026
Ουκρανία: Χωρίς ηλεκτροδότηση 35.000 νοικοκυριά στην Οδησσό μετά από ρωσική επίθεση με drone

Περίπου 35.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στην νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού ύστερα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone), όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία ηλεκτροδότησης DTEK, κάνοντας λόγο για σοβαρή ζημιά.

«Η αποκατάσταση της τροφοδοσίας θα χρειαστεί χρόνο», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στην πόλη της Οδησσού, η επίθεση έπληξε εγκαταστάσεις υποδομών και κτίριο διαμερισμάτων, όπως ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Σέρχιι Λίσακ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο.

Λόγω των σφοδρών αεροπορικών πληγμάτων τις τελευταίες ημέρες, ουσιαστικά δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση στην πρωτεύουσα Κίεβο, στο Ντνίπρο, την Οδησσό και άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν προβλήματα στη θέρμανση και την υδροδότηση. Παράλληλα, επικρατούν συνθήκες παγετού, με τις θερμοκρασίες τη νύχτα να πέφτουν στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για εκατομμύρια ανθρώπους.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι αναχαίτισε 135 από τα 156 ρωσικά drones που εκτοξεύθηκαν τη νύχτα, σε μια σχετικά μικρότερης κλίμακας επίθεση συγκριτικά με εκείνες των τελευταίων εβδομάδων. Ωστόσο χτυπήθηκαν 18 σημεία, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Βρετανία: Το Λονδίνο γίνεται πιο ασφαλές παρά τα σχόλια του Τραμπ και άλλων περί «κύματος βίας» λέει ο επικεφαλής της αστυνομίας

Βρετανία: Το Λονδίνο γίνεται πιο ασφαλές παρά τα σχόλια του Τραμπ και άλλων περί «κύματος βίας» λέει ο επικεφαλής της αστυνομίας

13:45 12/01
Χατζηδάκης: Θεωρώ αδιανόητο να μην προσέλθουν στο διάλογο ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές -ΒΙΝΤΕΟ

Χατζηδάκης: Θεωρώ αδιανόητο να μην προσέλθουν στο διάλογο ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές -ΒΙΝΤΕΟ

13:37 12/01
Αλεξανδρούπολη: Δεκάδες αιτήσεις από επιχειρήσεις και κατοικίες που επλήγησαν από την κακοκαιρία - BINTEO

Αλεξανδρούπολη: Δεκάδες αιτήσεις από επιχειρήσεις και κατοικίες που επλήγησαν από την κακοκαιρία - BINTEO

13:33 12/01
Νόνη Δούνια: Απόδραση στα χιόνια με την οικογένειά της για τα γενέθλιά της

Νόνη Δούνια: Απόδραση στα χιόνια με την οικογένειά της για τα γενέθλιά της

13:30 12/01
Αντώνης Ρέμος: Η σοβαρή περιπέτεια υγείας – «Ανησύχησαν οι γιατροί…»

Αντώνης Ρέμος: Η σοβαρή περιπέτεια υγείας – «Ανησύχησαν οι γιατροί…»

13:28 12/01
Π. Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων - Τι είπε για τις συναντήσεις με τους αγρότες

Π. Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων - Τι είπε για τις συναντήσεις με τους αγρότες

13:23 12/01
Ουκρανία: Χωρίς ηλεκτροδότηση 35.000 νοικοκυριά στην Οδησσό μετά από ρωσική επίθεση με drone

Ουκρανία: Χωρίς ηλεκτροδότηση 35.000 νοικοκυριά στην Οδησσό μετά από ρωσική επίθεση με drone

13:15 12/01
Στην τελική ευθεία η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΔ: Καμία παράταση πέραν αυτής που έχει ήδη λάβει η επιτροπή

Στην τελική ευθεία η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΔ: Καμία παράταση πέραν αυτής που έχει ήδη λάβει η επιτροπή

13:09 12/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved