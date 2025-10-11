Ουκρανία: Διακοπές ρεύματος στο νότιο τμήμα έπειτα από μια ρωσική επίθεση - Real.gr

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσα ακριβώς νοικοκυριά επηρεάστηκαν από αυτές τις διακοπές ρεύματος, όμως η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK έκανε λόγο για βλάβες σε ορισμένες συνοικίες της περιφερειακής πρωτεύουσας. Λίγο αργότερα, η DTEK έκανε γνωστό πως αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 240.000 νοικοκυριά στην περιοχή.
«Χθες (Παρασκευή) βράδυ, ο εχθρός επιτέθηκε σε πολιτικές και ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια της Οδησσού», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ στο Telegram.
«Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αποκαταστήσουν πλήρως την προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος», συμπλήρωσε ο ίδιος.
Οι διακοπές της ηλεκτροδότησης σήμερα σημειώνονται την επομένη μιας ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας, που είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστεί στο σκοτάδι ένα μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας Κιέβου και άλλων εννέα περιοχών. Η DTEK ανέφερε σήμερα το πρωί πως αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά στην πρωτεύουσα έπειτα από αυτήν την επίθεση.
