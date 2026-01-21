Ουκρανία: Δύο 70χρονοι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα - Real.gr

Η επίθεση αυτή, που έγινε με πύραυλο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκάλεσε επίσης ζημιές σε κτίρια, πρόσθεσε.

Ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πόλη Κρίβι Ριχ στη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε δύο εβδομηντάχρονους, άνδρα και γυναίκα, και προκάλεσαν τον τραυματισμό μιας γυναίκας, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ Ολεκσάντρ Γκαντζά.

«Ένας άνδρας 77 ετών και μια γυναίκα 72 ετών σκοτώθηκαν. Μια γυναίκα 53 ετών τραυματίσθηκε», δήλωσε αυτή η πηγή.

Επιδρομή ουκρανικών drones στη νότια Ρωσία – 8 τραυματίες