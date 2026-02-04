Ουκρανία: Δύο νεκροί και έντεκα τραυματίες σε ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια - Real.gr

Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον έντεκα τραυματίστηκαν έπειτα από πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη Ζαπορίζια, πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Όπως γνωστοποίησε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται ένα αγόρι 18 ετών και μια νεαρή κοπέλα. Παράλληλα, έντεκα άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, ανάμεσά τους και τρία παιδιά.

Οπτικό υλικό το οποίο δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εικονίζει δυο πτώματα να κείτονται στο έδαφος και απανθρακωμένα οχήματα στον τόπο του πλήγματος.

Για «επίθεση εναντίον αμάχων», «μαζική δολοφονία» και «γενοκτονία» έκανε λόγο παράλληλα μέσω X η ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η Ζαπορίζια είναι ανάμεσα στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες, οι υπόλοιπες τρεις είναι το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ και η Χερσώνα, ου η Ρωσία ανακοίνωσε πως προσάρτησε τον Σεπτέμβριο του 2022, οκτώ μήνες μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν κάθε νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο ουκρανικό έδαφος χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος από το ξέσπασμα του πολέμου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP