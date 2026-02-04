Quantcast
Ουκρανία: Δύο νεκροί και έντεκα τραυματίες σε ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια - Real.gr
real player

Ουκρανία: Δύο νεκροί και έντεκα τραυματίες σε ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια

07:57, 04/02/2026
Ουκρανία: Δύο νεκροί και έντεκα τραυματίες σε ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/OLEG MOVCHANIUK

Σύνοψη από το

  • Δύο άνθρωποι, ένα αγόρι 18 ετών και μια νεαρή κοπέλα, σκοτώθηκαν και έντεκα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σε ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.
  • Οπτικό υλικό που δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εικονίζει δύο πτώματα στο έδαφος και απανθρακωμένα οχήματα στον τόπο της επίθεσης.
  • Η ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο έκανε λόγο για «επίθεση εναντίον αμάχων», «μαζική δολοφονία» και «γενοκτονία». Η Ζαπορίζια είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που προσάρτησε η Ρωσία τον Σεπτέμβριο του 2022.
Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον έντεκα τραυματίστηκαν έπειτα από πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη Ζαπορίζια, πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Όπως γνωστοποίησε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται ένα αγόρι 18 ετών και μια νεαρή κοπέλα. Παράλληλα, έντεκα άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, ανάμεσά τους και τρία παιδιά.

Οπτικό υλικό το οποίο δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εικονίζει δυο πτώματα να κείτονται στο έδαφος και απανθρακωμένα οχήματα στον τόπο του πλήγματος.

Για «επίθεση εναντίον αμάχων», «μαζική δολοφονία» και «γενοκτονία» έκανε λόγο παράλληλα μέσω X η ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η Ζαπορίζια είναι ανάμεσα στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες, οι υπόλοιπες τρεις είναι το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ και η Χερσώνα, ου η Ρωσία ανακοίνωσε πως προσάρτησε τον Σεπτέμβριο του 2022, οκτώ μήνες μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν κάθε νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο ουκρανικό έδαφος χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος από το ξέσπασμα του πολέμου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα

17:00 04/02
Ληστεία στα Μέγαρα: Συνελήφθη 21χρονος για δολοφονική επίθεση σε ηλικιωμένο - Το θύμα κατέληξε λίγους μήνες μετά

Ληστεία στα Μέγαρα: Συνελήφθη 21χρονος για δολοφονική επίθεση σε ηλικιωμένο - Το θύμα κατέληξε λίγους μήνες μετά

16:50 04/02
Κομισιόν για την τραγωδία στη Χίο: «Κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται στη θάλασσα είναι τραγωδία»

Κομισιόν για την τραγωδία στη Χίο: «Κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται στη θάλασσα είναι τραγωδία»

16:46 04/02
Σκάνδαλο Έπστιν: Ο Κιρ Στάρμερ «λυπάται» για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στην θέση του πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον

Σκάνδαλο Έπστιν: Ο Κιρ Στάρμερ «λυπάται» για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στην θέση του πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον

16:45 04/02
Αινιγματικό ποστάρισμα Αντετοκούνμπο για το μέλλον του στους Μπακς

Αινιγματικό ποστάρισμα Αντετοκούνμπο για το μέλλον του στους Μπακς

16:30 04/02
Τροχαίο στη Σίνδο: Ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού ο 17χρονος που υπέκυψε στα τραύματά του

Τροχαίο στη Σίνδο: Ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού ο 17χρονος που υπέκυψε στα τραύματά του

16:27 04/02
Πώς θα δείτε το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξής σας με το πάτημα ενός κουμπιού – Τι είπε ο εργατολόγος Γιώργος Κουτσούκος στον Realfm 97,8

Πώς θα δείτε το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξής σας με το πάτημα ενός κουμπιού – Τι είπε ο εργατολόγος Γιώργος Κουτσούκος στον Realfm 97,8

16:15 04/02
Κομοτηνή: Υπό κράτηση ο 55χρονος για την υπόθεση δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Κομοτηνή: Υπό κράτηση ο 55χρονος για την υπόθεση δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία

16:10 04/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved