Ουκρανία: Ένα ζευγάρι σκοτώθηκε σε ρωσικό πλήγμα στο σπίτι του στη Ζαπορίζια - Real.gr

Ένα ζευγάρι σκοτώθηκε σε ρωσικό πλήγμα στο σπίτι του στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί η στρατιωτική διοίκηση της περιοχής.

“Οι Ρώσοι επιτέθηκαν στο χωριό Ομελνίκ με κατευθυνόμενες βόμβες. Σπίτια καταστράφηκαν. Σε ένα από αυτά, ένα ζευγάρι σκοτώθηκε”, δήλωσε ο αξιωματούχος της στρατιωτικής διοίκησης της Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ, διευκρινίζοντας ότι ο άνδρας ήταν 64 ετών.

Η Ουκρανία αποτελεί καθημερινά στόχο νυχτερινών ρωσικών πληγμάτων. Την περασμένη εβδομάδα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη 25 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στα ρωσικά πλήγματα.

Παράλληλα η διοίκηση της περιφέρειας Κρασνοντάρ της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε φωτιά που σβήστηκε σύντομα σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στην πόλη Κροπότκιν στην περιφέρεια αυτή.

“Οι πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρουν τραυματισμούς”, σημείωσε η διοίκηση της περιφέρειας σε μήνυμά της στην εφαρμογή Telegram.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η πλήρης κλίμακα της επίθεσης και δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητες πηγές.

Ορισμένες περιφέρειες στη νότια και νοτιοδυτική Ρωσία βρίσκονταν σε συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές για ώρες στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σε επίσημους περιφερειακούς λογαριασμούς στο Telegram.

Οι πτήσεις σε ορισμένα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Σαράτοφ και του Βόλγκογκραντ, σταμάτησαν για ορισμένες ώρες ώστε να είναι εγγυημένη η ασφάλειά τους, ανακοίνωσε σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Telegram η ρωσική αρχή πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia.

Προς το παρόν το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές. Η Ουκρανία δηλώνει ότι τα πλήγματά της στο ρωσικό έδαφος στοχοθετούν υποδομές που είναι κρίσιμες για τη συνολική πολεμική προσπάθεια της Μόσχας. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετούν αμάχους στον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.