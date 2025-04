Ουκρανία: Ένας νεκρός, 10 τραυματίες σε ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια και στο Χάρκοβο - Real.gr

Η Ρωσία λέει πως κατέρριψε 93 drones της Ουκρανίας τη νύχτα.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιδρομές με drones στις ουκρανικές περιφέρειες Ζαπορίζια και Χάρκοβο (ανατολικά), ανακοίνωσαν αξιωματούχοι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Σαρανταπεντάχρονος σκοτώθηκε και σαραντατετράχρονος καθώς και τριανταεννιάχρονη τραυματίστηκαν από «εχθρικό drone» που «επιτέθηκε» σε οχήματα σταθμευμένα μπροστά σε σπίτι στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ανέφερε μέσω Telegram ο Ιβάν Φεντόροφ, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης.

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ουκρανίας προπολεμικά, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο για οκτώ τραυματίες σε αυτή που ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ περιέγραψε με την έκφραση «μαζική» επίθεση «drones του εχθρού».

Ήδη το βράδυ του Σαββάτου, έξι πλήγματα ρωσικών drones σε δυο συνοικίες στο Χάρκοβο στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους.

A civilian was killed in a Russian attack near the frontline in Zaporizhzhia region.

Two more people – a 44-year-old man and a 39-year-old woman – were also injured. pic.twitter.com/Z7GGtl50PJ

