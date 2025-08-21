Ουκρανία: Ένας νεκρός στη Λβιβ και τουλάχιστον 18 τραυματίες από τα μαζικά πλήγματα της Ρωσίας - Real.gr

Μαζικά πλήγματα με drones και πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον πολλών πόλεων της δυτικής Ουκρανίας νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 18 άνθρωποι να τραυματιστούν στην περιοχή ενώ στη Λβιβ υπάρχει και ένας νεκρός, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν κατά τη συντονισμένη επίθεση με drones και πυραύλους κρουζ εναντίον της Λβιβ», της μεγαλύτερης πόλης της δυτικής Ουκρανίας, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της επαρχίας Μαξίμ Κοζίτσκι στο Telegram.

«Δεκάδες κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε.

Στην πόλη Μουκάτσεβο από τα ρωσικά πλήγματα τραυματίστηκαν 15 άνθρωποι, εκ των οποίων 5 χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο, ενώ επλήγη και ένα αμερικανικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών ειδών, επεσήμανε ο Μίροσλαβ Μπιλέτσκι κυβερνήτης επαρχίας της Υπερκαρπαθίας.

Η ουκρανική δημόσια τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από τον Μπιλέτσκι να στέκεται κοντά στο εργοστάσιο, το οποίο ήταν καλυμμένο από καπνό. Σε αυτό, όπως εξήγησε ο κυβερνήτης, κατασκευάζονταν ηλεκτρονικά είδη.

«Μια πλήρως μη στρατιωτική υποδομή που δεν είχε καμία σχέση με την άμυνα ή τον στρατό», τόνισε από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα καταδικάζοντας το ρωσικό πλήγμα.

«Αυτή δεν είναι η πρώτη ρωσική επίθεση εναντίον αμερικανικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, μετά τα πλήγματα εναντίον των γραφείων της Boeing νωρίτερα φέτος και άλλες επιθέσεις», πρόσθεσε.

Ο Ιχόρ Πολιστσούκ, δήμαρχος της πόλης Λουτσκ, επίσης στη δυτική Ουκρανία, έκανε λόγο στο Telegram για «επιθέσεις με drones και πυραύλους», χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε θύματα.

Το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας γίνεται πιο σπάνια στόχος ρωσικών βομβαρδισμών.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 574 drones και 40 πυραύλους στις επιθέσεις της στη διάρκεια της νύκτας, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί εδώ και έναν μήνα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 546 drones και 31 πυραύλους, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα σε 11 περιοχές και συντρίμμια έπεσαν σε τρεις.

«Για τον λόγο αυτό είναι τόσο κρίσιμης σημασίας οι προσπάθειες να αναγκαστεί η Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο», σχολίασε ο Σίμπιχα.

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε «49 ουκρανικά drones» σήμερα το πρωί πάνω από διάφορες περιφέρειες της χώρας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters