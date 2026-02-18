Ουκρανία: Επέβαλε κυρώσεις κατά του Λευκορώσου προέδρου Λουκασένκο για την συνδρομή του Μινσκ στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία - Real.gr

Η Ουκρανία επέβαλε σήμερα ένα πακέτο κυρώσεων εναντίον του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο υποσχόμενη να «αυξήσει τα αντίποινα» κατά του Μινσκ για την συνδρομή του προς την Ρωσία την περίοδο του πολέμου.

Η Λευκορωσία ένας από τους πιο στενούς συμμάχους της Μόσχας, χρησίμευσε ως ορμητήριο για τη Μόσχα για να ξεκινήσει την εισβολή της το 2022, επιτρέποντας στις ρωσικές δυνάμεις να πλησιάσουν την ουκρανική πρωτεύουσα πριν απωθηθούν.

«Θα εντείνουμε σημαντικά τα αντίποινα εναντίον όλων των μορφών συνδρομή (του Λουκασένκο) στην δολοφονία Ουκρανών» δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπηρεσία Τύπου της προεδρίας της Λευκορωσίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Λευκορωσία, η οποία μοιράζεται σύνορα μήκους άνω των 1.000 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, βοήθησε τις εκτεταμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας στην Ουκρανία.

Παρόλο που δεν έχουν υπάρξει ενεργές μάχες κατά μήκος των συνόρων Ουκρανίας-Λευκορωσίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Μινσκ επέτρεψε στη Ρωσία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 να αναπτύξει ένα σύστημα σταθμών αναμετάδοσης στη Λευκορωσία για τον έλεγχο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της σε επιθέσεις στην Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ορισμένες από τις επιθέσεις, ιδίως σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σιδηροδρόμους στις περιοχές μας, χωρίς τέτοια βοήθεια από τη Λευκορωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι, ο οποίος έδωσε εντολή να απαγορευθεί επίσης η είσοδος του Λουκασένκο στην Ουκρανία.

Μία ευρέως συμβολική κίνηση

Με τον Λουκασένκο να βρίσκεται ήδη υπό καθεστώς κυρώσεων των ΗΠΑ και της Ε.Ε , η κίνηση αυτή είναι ευρέως συμβολική , αν και ο Ζελέσνκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα συνεργασθεί με τους εταίρους της για να διασφαλίσει ότι τα νέα μέτρα θα έχουν «παγκόσμιο αντίκτυπο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε μερική άρση των κυρώσεων σε τρεις λευκορωσικές εταιρείες που παράγουν ποτάσα – ένα βασικό συστατικό που χρησιμοποιείται στα λιπάσματα- αφότου η πρώην αυτή σοβιετική δημοκρατία απελευθέρωσε 123 πολιτικούς κρατούμενους.

Η Μάρια Καλέσνικοβα, μία από τους εν λόγω πρώην πολιτικούς κρατούμενους, προέτρεψε χθες Τρίτη τις ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Τραμπ και να ξεκινήσουν διάλογο με τον Λουκασένκο με το σκεπτικό ότι η μη έγκαιρη ενημέρωσή του θα ενίσχυε περαιτέρω τη ρωσική επιρροή στη Λευκορωσία.

Ο Ζελέσνκι αναφέρει στις δηλώσεις του ότι περισσότεροι από 3.000 Λευκορώσοι επιχειρηματίες προμηθεύουν την Ρωσία στην πολεμική της προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων για πυραύλους, ενώ υπενθύμισε επίσης τα σχέδια του Μίνσκ να εγκαταστήσει στο έδαφος της, ρωσικού βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς Oreshnik.

Η Ρωσία έχει δώσει τον Δεκέμβριο στην δημοσιότητα βίντεο στο οποίο παρουσίαζε την ανάπτυξη του πυραυλικού συστήματος Oreshnik στην Λευκορωσία. Ο Λουκασένκο είχε δηλώσει τότε ότι το πυραυλικό σύστημα έχει αναπτυχθεί στην Λευκορωσία και βρίσκεται σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ