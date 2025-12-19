Quantcast
Ουκρανία: Έπληξε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο με drones - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Ουκρανία: Έπληξε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο με drones – ΒΙΝΤΕΟ

14:30, 19/12/2025
Ουκρανία: Έπληξε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο με drones – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ουκρανία έπληξε για πρώτη φορά πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας «μέσα στα ουδέτερα ύδατα» της Μεσογείου, ανακοίνωσε σήμερα πηγή στους κόλπους των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας SBU.

«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου ‘σκιώδους στόλου’, το QENDIL», διευκρίνισε η πηγή. «Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις» και να χρηματοδοτεί «τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Ο εν λόγω αξιωματούχος της SBU διευκρίνισε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved