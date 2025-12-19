Ουκρανία: Έπληξε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο με drones - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου ‘σκιώδους στόλου’, το QENDIL», διευκρίνισε η πηγή. «Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις» και να χρηματοδοτεί «τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε.
Ο εν λόγω αξιωματούχος της SBU διευκρίνισε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης.
🇷🇺🇬🇷🇴🇲 ⚠️ BREAKING: Ukraine’s SBU Drone Strike Hits Russian Shadow Fleet Tanker Off Greece
The Oman-flagged **QENDIL**, en route from India to Russia’s Ust-Luga, was struck by Ukrainian drones in neutral Mediterranean waters southeast of Greece—over 2,000 km from Ukraine.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ