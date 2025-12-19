Ουκρανία: Έπληξε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο με drones - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η Ουκρανία έπληξε για πρώτη φορά πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας «μέσα στα ουδέτερα ύδατα» της Μεσογείου, ανακοίνωσε σήμερα πηγή στους κόλπους των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας SBU.

«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου ‘σκιώδους στόλου’, το QENDIL», διευκρίνισε η πηγή. «Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις» και να χρηματοδοτεί «τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Ο εν λόγω αξιωματούχος της SBU διευκρίνισε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης.

🇷🇺🇬🇷🇴🇲 ⚠️ BREAKING: Ukraine’s SBU Drone Strike Hits Russian Shadow Fleet Tanker Off Greece The Oman-flagged **QENDIL**, en route from India to Russia’s Ust-Luga, was struck by Ukrainian drones in neutral Mediterranean waters southeast of Greece—over 2,000 km from Ukraine. The… pic.twitter.com/cvzeFKGOee — Greek City Times (@greekcitytimes) December 19, 2025



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ