Ουκρανία: Ευρωπαίοι ηγέτες και Τραμπ συμφώνησαν για εκεχειρία 30 ημερών – Κυρώσεις κατά της Μόσχας αν δεν συμμορφωθεί - Real.gr

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σήμερα σε μία εκεχειρία 30 ημερών χωρίς όρους από τις 12 Μαΐου, με την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με την επιβολή νέων «μαζικών» κυρώσεων αν αποτύχει να συμμορφωθεί.

Η ανακοίνωση έγινε από τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Ουκρανίας, μετά από μία συνάντησή τους στο Κίεβο, στη διάρκεια της οποίας, είχαν μία τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ.

Νωρίτερα σήμερα είχαν μία τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο, συζητώντας τις προσπάθειες ειρήνευσης, ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

To ξεχωριστό αυτό στιγμιότυπο όπου οι πέντε ηγέτες, Κιρ Στάρμερ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Εμανουέλ Μακρόν, Ντόναλντ Τουσκ, και Φρίντριχ Μερτς κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και συνομιλούν σε ανοιχτή ακρόαση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ ο Σιμπίχα.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.

Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2025