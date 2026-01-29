Quantcast
Ουκρανία: Έξι νεκροί σε σειρά ρωσικών πληγμάτων - Real.gr
real player

Ουκρανία: Έξι νεκροί σε σειρά ρωσικών πληγμάτων

22:15, 29/01/2026
Ουκρανία: Έξι νεκροί σε σειρά ρωσικών πληγμάτων

ΠΗΓΗ: Χ

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε σειρά ρωσικών πληγμάτων στη νότια και την κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
  • Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ζαπορίζια από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενώ άλλοι τρεις σκοτώθηκαν σε Χερσώνα και Κρίβι Ριχ. Η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 105 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων 84 αναχαιτίστηκαν.
  • Νέες διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον αναμένονται την Κυριακή, μετά τις συναντήσεις της περασμένης εβδομάδας στο Άμπου Ντάμπι. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο διάλογος “συνεχίζεται”, με τη Μόσχα να μην δέχεται προσωρινή εκεχειρία.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε σειρά ρωσικών πληγμάτων στη νότια και την κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, την ώρα που νέες διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον αναμένονται την Κυριακή.

Στη νότια περιφέρεια της Ζαπορίζια, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Βιλνιάνσκ, όπου πολυκατοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε παρόμοιες επιθέσεις στη γειτονική περιφέρεια της Χερσώνας και ένας τρίτος στην πόλη Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 105 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων 84 αναχαιτίστηκαν.

Αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να συζητήσουν ένα σχέδιο το οποίο διαπραγματεύτηκε η Ουάσινγκτον με στόχο να τερματιστούν τέσσερα χρόνια πολέμου. Οι συνομιλίες αναμένεται να επαναληφθούν την Κυριακή.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο διάλογος “συνεχίζεται”, ενώ ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ επανέλαβε ότι η Μόσχα δεν θα δεχτεί μια προσωρινή εκεχειρία και στοχεύει στην επίλυση της κρίσης μακροπρόθεσμα.

Ο Ουκρανός ομόλογός του Αντρίι Σίμπιχα επιβεβαίωσε ότι “προετοιμάζει επί του παρόντος με τους Αμερικανούς τον επόμενο κύκλο τριμερών συνομιλιών ο οποίος θα διεξαχθεί σύντομα”.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Οι καταθέσεις-φωτιά εργαζομένων της «Βιολάντα» και το νέο βίντεο

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Οι καταθέσεις-φωτιά εργαζομένων της «Βιολάντα» και το νέο βίντεο

23:09 30/01
Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία

Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία

23:13 30/01
Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές

Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές

22:06 30/01
Καιρός: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό από το Σάββατο - «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

Καιρός: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό από το Σάββατο - «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

22:50 30/01
Τι επιτρέπεται να πίνετε κατά τη διαλειμματική νηστεία: Οδηγός για να μην «σπάσετε» τον μεταβολισμό σας

Τι επιτρέπεται να πίνετε κατά τη διαλειμματική νηστεία: Οδηγός για να μην «σπάσετε» τον μεταβολισμό σας

09:15 30/01
Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας

Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας

19:39 30/01
Η άνοια δεν είναι αναπόφευκτη – Ο «οδικός χάρτης» για την καταπολέμησή της

Η άνοια δεν είναι αναπόφευκτη – Ο «οδικός χάρτης» για την καταπολέμησή της

09:45 29/01
Νίκος Κούρκουλος: Με τη Μαριάννα Λάτση και τον Άλκη Κούρκουλο στην Άννα Βίσση – Σπάνια φωτογραφία από το 1995

Νίκος Κούρκουλος: Με τη Μαριάννα Λάτση και τον Άλκη Κούρκουλο στην Άννα Βίσση – Σπάνια φωτογραφία από το 1995

19:40 30/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved