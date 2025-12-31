Ουκρανία: «Γελοίο» το ρωσικό βίντεο για τη δήθεν επίθεση στην κατοικία του Πούτιν - Real.gr

Το βίντεο που παρουσίασε η Ρωσία ως αποδεικτικό στοιχείο για την δήθεν ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα είναι «γελοίο», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας.

« Αυτό είναι γελοίο… τόσο το γεγονός ότι τους πήρε δύο μέρες για να το παράξουν όσο και το γεγονός ότι τα πράγματα που προσπαθούν να παρουσιάσουν ως αποδεικτικά στοιχεία, δείχνουν ουσιαστικά ότι δεν είναι σοβαροί ούτε καν όσον αφορά στην κατασκευή του αφηγήματος», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι.

«Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια επίθεση».

Υπενθυμίζεται ότι βίντεο με ένα drone που καταρρίφθηκε και το οποίο, όπως ισχυρίζεται η Μόσχα, κατευθυνόταν σε μια από τις προεδρικές κατοικίες του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην περιοχή Νόβγκοροντ, αυτή την εβδομάδα, έδωσε τη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη (31.12.2025).

Το βίντεο δείχνει έναν στρατιώτη με κρυμμένο το πρόσωπο δίπλα σε συντρίμμια ενός drone κι έναν χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει την πορεία των drones κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.