Ουκρανία: Η «Συμμαχία των Προθύμων» συζήτησε για τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων - Real.gr

Οι ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων» συμφώνησαν σήμερα ότι το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο αποτελεί «σημείο καμπής» στον πόλεμο που μαίνεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Οι ηγέτες της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» συζήτησαν για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ζήτημα της αξιοποίησης δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, κατά την τηλεδιάσκεψη που είχαν σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η τηλεδιάσκεψη έγινε μια ημέρα αφότου οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας συζήτησαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Τον προηγούμενο μήνα, το Κίεβο απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε η Ουάσινγκτον και προέβλεπε σημαντικές παραχωρήσεις στη Μόσχα. Εν τω μεταξύ, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν εστιάσει τις προσπάθειές τους στην παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας στο πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνίας για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

Οι ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων» συμφώνησαν σήμερα ότι το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο αποτελεί «σημείο καμπής» στον πόλεμο που μαίνεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.