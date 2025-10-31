Ουκρανία: Η ζωή κοντά στο μέτωπο εξελίσσεται σε μια μάχη για την επιβίωση, καταγγέλλουν τα Ηνωμένα Έθνη - Real.gr

Ο Ματίας Σμάλε, συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, δήλωσε πως οι άμαχοι πλήττονται ολοένα και περισσότερο καθώς πλησιάζει ο τέταρτος χειμώνας από τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022.

Η ζωή των αμάχων κοντά στις γραμμές του μετώπου στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε μάχη για την επιβίωση, με τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών να απειλούν να προκαλέσουν σοβαρή κρίση μέσα στον χειμώνα, προειδοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ.

Ο Ματίας Σμάλε, συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, δήλωσε πως οι άμαχοι πλήττονται ολοένα και περισσότερο καθώς πλησιάζει ο τέταρτος χειμώνας από τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022.

Ο Σμάλε επισήμανε πως η φετινή χρονιά ήταν φονικότερη για τους αμάχους σε σύγκριση με το 2024, με μια αύξηση 30% του αριθμού των θυμάτων. Το ένα τρίτο των θανάτων και των τραυματισμών μεταξύ αμάχων που καταγράφηκαν το 2025 προκλήθηκαν από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Πρόκειται όλο και περισσότερο για έναν τεχνολογικό πόλεμο: έναν πόλεμο ντρόουν», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Η εντατικοποίηση των επιθέσεων σε περιοχές κοντά στις γραμμές του μετώπου ώθησαν περισσότερους από 57.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, την ώρα που οι αγορές σε αυτές τις ζώνες καθίστανται «ολοένα και πιο δυσλειτουργικές».

«Είναι όλο και περισσότερο μια μάχη για την επιβίωση», με περιορισμένη πρόσβαση σε είδη πρώτης ανάγκης, συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Η καταστροφή των δυνατοτήτων παραγωγής και διανομής ενέργειας ενόψει του χειμώνα έχει ξεκάθαρα έναν αντίκτυπο στον άμαχο πληθυσμό και συνιστά μια μορφή τρομοκρατίας».

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το σχέδιο χειμερινής παρέμβασης του ΟΗΕ, που στοχεύει να παράσχει σε περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους μια βοήθεια που θα περιλαμβάνει θέρμανση και οικονομική ενίσχυση, δεν έχει χρηματοδοτηθεί παρά σε ποσοστό 50%.

«Η βασική υπόθεσή μας για το 2026 είναι πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί», σημείωσε. «Προς το παρόν, τίποτα στο πεδίο δεν υποδηλώνει πως θα λάβει σύντομα τέλος».

Δήλωσε επίσης πως «έχει εντυπωσιαστεί από την αντοχή των ανθρώπων», όμως προειδοποίησε: «ας μην ονειροπολούμε, οι άμαχοι είναι όλο και πιο κουρασμένοι από αυτόν τον πόλεμο».

«Ο αντίκτυπος αυτού του πολέμου στην ψυχική υγεία επιδεινώνεται. Η Ουκρανία ενδεχομένως θα «βρεθεί αντιμέτωπη με αυτήν την κατάσταση για τουλάχιστον μία γενιά ή και περισσότερες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ