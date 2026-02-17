Quantcast
Ουκρανία: «Μαζικό πλήγμα» της Ρωσίας σε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις - Νεκροί τρεις εργαζόμενοι σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο - Real.gr
real player

Ουκρανία: «Μαζικό πλήγμα» της Ρωσίας σε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις – Νεκροί τρεις εργαζόμενοι σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο

13:15, 17/02/2026
Ουκρανία: «Μαζικό πλήγμα» της Ρωσίας σε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις – Νεκροί τρεις εργαζόμενοι σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο

Ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στοίχισε σήμερα τη ζωή σε τρεις εργαζομένους σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στο Σλοβιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο, ύστερα από μία ακόμα νύχτα ρωσικών βομβαρδισμών σε ενεργειακές υποδομές της χώρας.

«Το πρωί, ρωσικό drone επιτέθηκε σε όχημα που μετέφερε εργαζομένους του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου του Σλοβιάνσκ», μιας πόλης στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός υφυπουργός Ενέργειας Αρτέμ Νεκράσοφ.

«Δυστυχώς, τρεις εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι πραγματοποίησε «μαζικό πλήγμα» κατά στρατιωτικοβιομηχανικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, την ώρα που οι δύο χώρες ετοιμάζονταν να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Νάπολη: To θέατρο Σανατζάρο «καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά» λένε οι πυροσβέστες - Εκκενώθηκαν 22 διαμερίσματα

Νάπολη: To θέατρο Σανατζάρο «καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά» λένε οι πυροσβέστες - Εκκενώθηκαν 22 διαμερίσματα

14:15 17/02
Χρήστος Μαυρίκης: Ποινική δίωξη για έξι αδικήματα σε βάρος του

Χρήστος Μαυρίκης: Ποινική δίωξη για έξι αδικήματα σε βάρος του

14:08 17/02
Υπόθεση Επστάιν: Το Νέο Μεξικό ενέκρινε την έναρξη ενδελεχούς έρευνας στο «Ράντσο Ζορό»

Υπόθεση Επστάιν: Το Νέο Μεξικό ενέκρινε την έναρξη ενδελεχούς έρευνας στο «Ράντσο Ζορό»

14:00 17/02
Θεσσαλονίκη: Ποινή με αναστολή στον μεθυσμένο επιβάτη που έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα πτήσης

Θεσσαλονίκη: Ποινή με αναστολή στον μεθυσμένο επιβάτη που έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα πτήσης

13:54 17/02
Σ. Αρναούτογλου: Ερώτηση στην Κομισιόν για στήριξη της παράκτιας αλιείας και της βιωσιμότητας των ιχθυαποθεμάτων

Σ. Αρναούτογλου: Ερώτηση στην Κομισιόν για στήριξη της παράκτιας αλιείας και της βιωσιμότητας των ιχθυαποθεμάτων

13:50 17/02
Λιβύη: Ο ΟΗΕ ζητεί επείγουσες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των μεταναστών

Λιβύη: Ο ΟΗΕ ζητεί επείγουσες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των μεταναστών

13:45 17/02
Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ινδία: Συμμετοχή στο AI Impact Summit και συνάντηση με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι

Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ινδία: Συμμετοχή στο AI Impact Summit και συνάντηση με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι

13:42 17/02
Ο Ν. Μηταράκης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου (17/2/2026)

Ο Ν. Μηταράκης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου (17/2/2026)

13:42 17/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved